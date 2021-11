Punta il coltello ad un ragazzo e gli ruba il marsupio: arrestato

Non si è fatto scrupoli ad avvicinarsi ad un gruppo di ragazzi che stazionavano nell'area pedonale della ex manifattura tabacchi, ad estrarre un coltello e a minacciare uno di loro per rapinarlo del marsupio. E' un diciotenne di origine tunisina che dopo il colpo, era scappato in sella ad una sua bicicletta facendo perdere le proprie tracce. L'intervento immediato dei Carabinieri, allertati dagli amici del ragazzo rapinato, ha consentito l'altrettanto veloce individuazione del soggetto in fuga verso il parco Novi Sad dove è stato bloccato. Nella fuga il ragazzo ha provato a disfarsi del coltello e di un passamontagna. Una volta braccato il diciottenne ha comunque reagito anche ai militari sia sul posto, sia durante il trasporto in caserma dove è stato trattenuto nella camera di sicurezzaNella foto, il coltello ed il passamontagna, utilizzati dal 18enne per commettere la rapina