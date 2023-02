Raffiche di vento, caduto un albero in via Tirelli

Sono stati una ventina gli interventi effettuati a partire da stamattina dai Vigili del Fuoco causa il maltempo e le raffiche di vento. Non vi sono situazioni particolarmente critiche ma diversi disagi per rami o grondaie divelti dal vento in particolare nella zona della pianura immediatamente a nord di Modena. A Modena in via Tirelli si segnala in serata la caduta di un albero che ha occupato la corsia stradale. Sul posto la polizia locale.