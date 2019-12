Rapina ufficio postale di Gavello, arrestato 49enne di Mirandola

È stato arrestato al termine di una fuga rocambolesca dopo aver rapinato l’Ufficio Postale di Gavello. È stata così interrotta la carriera criminale di un 49enne di Mirandola, già conosciuto alle forze dell’ordine, che ieri mattina, armato di coltello, è entrato nell’Ufficio Postale di Gavello minacciando l’impiegata di consegnargli tutto il denaro custodito nella cassa. Non solo: l’uomo, giacché c’era, si è pure impossessato della borsetta della donna e dopo averle ordinato di non allertare le forze dell’ordine è scappato via a bordo della sua utilitaria. La paura non ha però impedito alla signora e ad una operaia della ditta delle pulizie di memorizzare qualche dettaglio importante che si sarebbe rivelato determinante affinché i carabinieri di Carpi, subito allertati, lo rintracciassero qualche ora dopo nella sua abitazione di Vignola, nella quale viveva insieme alla fidanzata e dove si era rifugiato convinto di aver fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, che è stato arrestato e che dovrà rispondere del reato di rapina aggravata dall’uso delle armi, si trova ora nel carcere di Sant’Anna.