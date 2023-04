Rapine nel carpigiano: fermato presunto autore dei colpi a Novi e Soliera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In particolare il 30 marzo 2023, alle 13.45, un uomo con volto coperto da una mascherina chirurgica ed un cappellino, puntava un coltello alla gola della cassiera del supermercato In's di Novi di Modena facendosi consegnare il denaro presente in cassa, 200 euro in tutto, dandosi successivamente alla fuga a bordo di un'autovettura che lo attendeva poco distante dal negozio.Il giorno successivo, alle 18.45 , veniva compiuta una rapina con analoghe modalità presso il Conad di Soliera, dove l'autore, armato di coltello e travisato, riusciva ad impossessarsi di oltre 900 euro, allontanandosi a piedi.L'uomo pluripregiudicato, di origini campane, in occasione di entrambe le rapine risulta avere utilizzato per recarsi sul posto e per fuggire un taxi condotto da due ignari taxisti.L'indagato si trova ora in carcere a disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per l'udienza di convalida del fermo.