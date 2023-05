Reggio Emilia, commerciante preziosi e evasore seriale: maxi sequestro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La misura è stata possibile grazie alla dimostrazione della pericolosità criminale e sociale del noto pseudo-imprenditore reggiano operante illecitamente nel settore del commercio di preziosi (gioielli e orologi).L'uomo possedeva un ingente patrimonio connesso all’attività delinquenziale posta in essere in maniera abituale - quali quella di usura, ricettazione, reimpiego – e del tutto sproporzionate ai redditi dichiarati.Il soggetto è risultato essere anche 'evasore fiscale seriale' e pertanto è stata disposta la confisca che, divenuta definitiva, è stata eseguita nei confronti dei seguenti beni mobili, individuati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Emilia, a seguito di approfonditi accertamenti svolti nel tempo:- denaro contante per 1.083.860 di euro.- conti correnti bancari, per un valore di saldi attivi di 170.639 euro- preziosi (gioielli e orologi) per un valore complessivo di 3.103.870 di euro- parco auto composto da 8 autoveicoli di lusso, intestati a familiari conviventi e terzi soggetti compiacenti, per un valore complessivo di 371.947 euro- altro (quadri, borse e orologi da tavolo), per un valore complessivo di 159.508 euroIl provvedimento ha dunque, consentito di acquisire definitivamente al patrimonio dello Stato un valore totale stimato di 4.889.824 di euro.