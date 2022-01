Rissa con coltello nella notte: sangue e feriti alla Sacca

Non si conosce ancora la gravità delle persone ferite (sembrerebbe più di una), nel corso di una violenta lite che questa notte si è generata nell'area al primo piano esterno della struttura del centro commerciale Sacca su via delle Suore a Modena. I rilievi da parte della Polizia di Stato sono proseguiti per tutta la mattina. Particolare attenzione alle tracce potenzialmente collegate alla scia di sangue (probabilmente di una persona in fuga dopo essere stata ferita), trovate sulle scale che collegano il piano dove è presente un club frequentato soprattutto da stranieri, con sede nel primo piano rialzato, e il parcheggio sottostante. Dai primi accertamenti sarebbero due le persone coinvolte, un uomo e una donna. Qualcuno in zona affermerebbe di avere notato dopo urla una persona sdraiataa terra. Tutti dettagli che dovranno trovare riscontro nei rilievi della PoliziaNotizia in aggiornamento