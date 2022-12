Roma, sparatoria durante riunione condominiale: tre donne morte

Fermato un uomo di 57 anni, Claudio Campiti. Il movente che ha fatto aprire il fuoco sarebbe una banale lite condominiale

Sparatoria stamane a Roma in via Monte Giberto. Un uomo ha fatto irruzione durante una riunione di condominio, nella sala attigua a un bar, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco e provocando la morte di tre donne. Sul posto i carabinieri.



Quattro persone sono rimaste ferite in modo grave. L’autore della sparatoria è stato fermato.

Si tratta di un uomo di 57 anni, Claudio Campiti. Il movente che ha fatto aprire il fuoco sarebbe una banale lite condominiale: dopo l'inizio della riunione, all'improvviso è scoppiata una discussione tra Campiti e le tre donne. 'E' entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare' - riferiscono i testimoni.





