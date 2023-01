Roma, tragedia in via Nomentana: cinque ragazzi morti in un incidente

Sei giovanissimi erano a bordo di una Fiat 500 che si è ribaltata intorno alle 2.30 a Fonte Nuova: solo uno è sopravvissuto

Gravissimo incidente nella notte a Roma. Intorno alle ore 2.30, una Fiat 500 su cui viaggiavano sei ragazzi si è ribaltata più volte, forse a causa dell’alta velocità, in via Nomentana 611 a Fonte Nuova. A bordo erano tutti giovanissimi, nati tra il 2001 e il 2006, e sono morti tre ragazzi e due ragazze, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto.



Il sesto ragazzo 22enne presente nell’auto è sopravvissuto ma è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le vittime dell’incidente sono Valerio Di Paolo (21 anni), i cugini Simone Ramazzotti e Alessio Guerrieri (21 anni), Giulia Sclavo (18 anni) e Flavia Troisi (17 anni appena compiuti).





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.