Ruby ter, Pm chiede condanna a 6 anni per Berlusconi

La procura di Milano ha chiesto 28 condanne, comprese quelle di Silvio Berlusconi (6 anni) e Karima 'Ruby' El Mahroug (5 anni), nel processo Ruby ter.Tra le richieste c'è quella di condannare la senatrice Maria Rosaria Rossi, a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza, 2 anni la richiesta invece per il giornalista Carlo Rossella. Chieste condanne fino a 5 anni per una ventina di ragazze, ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall'ex premier. Chiesti 6 anni e 6 mesi per Luca Risso, ex compagno di Ruby. L'unica assoluzione riguarda l'imputato Luca Pedrini.Le richieste della procura, oltre 35 minuti per dettagliare tutte le posizioni e chiedere anche la confisca nei confronti degli imputati, arrivano al termine di una requisitoria lunga due udienze in cui sono stati messi in fila tutti gli elementi della presunta corruzione: soldi, case, bonifici che sarebbero stati elargiti nei confronti delle ragazze per ottenere false testimonianze o il silenzio con la stampa.Non solo richieste di condanna ma anche la confisca dei beni del reato, nella richiesta che la procura di Milano ha avanzato nei confronti di Silvio Berlusconi e degli altri 28 imputati. In particolare per l'ex premier, accusato di corruzione in atti giudiziari, il pm Luca Gaglio ha chiesto la confisca di circa 10,8 milioni di euro oltre che di quattro immobili.'Non sono sorpreso dalla richiesta della Procura, credo che abbiamo argomentazioni solide per l'assoluzione', il commento a caldo di Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi, dopo la richiesta di condanna a 6 anni pronunciata dal pm di Milano Luca Gaglio nella requisitoria del processo Ruby ter.