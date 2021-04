Sassuolo: altro schianto sulla circonvallazione, due ragazzi all'ospedale

L'ennesimo grave incidente, nel medesimo tratto di circonvallazione che la cronaca degli ultimi 5 anni almeno, ha reso tristemente famoso per l'alto tasso di sinistri. Siamo all'altezza di via Frescobaldi. Qui un auto con a bordo due ragazzi ha sbandato, complice forse anche la strada bagnata, uscendo di strada. Uno schianto violento che ha deformato l'abitacolo del mezzo nel quale i due ragazzi, feriti, sono rimasti incastrati. Così per lunghissimi minuti, fino all'arrivo dei Vigili del fuoco che con delicate operazioni sono riusciti ad estrarli dalle lamiere piegate su di loro. I due sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 che li hanno trasportati all'ospedale di Baggiovara dove non sembrano correre pericolo di vita. L'ennesimo episodio che conferma le criticità di quel tratto di circonvallazione da troppi anni teatro di incidenti e sul quale, fino ad ora, nonostante gli appelli e, tre anni fa, una raccolta firme dei residenti della zona, poco o nulla si è fatto.