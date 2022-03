Sassuolo: tentato omicidio in sala giochi, due fermi

Sono stati bloccati dai Carabinieri a seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi dalla indagini seguite alla violenta aggressione ai danni di un 54enne sassolese all'interno e all'esterno di una sala giochi in via Regina Pacis in città.I fatti risalgono al 28 febbraio scorso. Poco prima della mezzanotte i due avrebbero ingaggiato una lite all'interno della sala giochi proseguita poi anche l'esterno del locale nel corso della quale il 54enne sassolese è rimasto gravemente ferito. L'uomo era stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Baggiovara con profonde ferite al torace e un polmone perforato. Attualmente è ancora in terapia intensiva. Sul posto, la sera dell'aggressione erano giunti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Sassuolo che avevano immediatamente avviato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena. Gli accertamenti sono proseguiti fino al pomeriggio di oggi consentendo di raccogliere 'gravi concordanti indizi di colpevolezza' sul conto dei due uomini, rintracciati dai Carabinieri tra le province di Modena e Reggio Emilia. I due sono stati condotti presso la compagnia di Sassuolo dove sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso