Savignano, albanese trovato con 5 chili di cocaina in casa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nella mattinata del 19 aprile la Squadra mobile ha predisposto un servizio di osservazione nel comune di Savignano al fine di verificare l’attendibilità di alcune informazione su un presunto giro di spaccio.Durante, un controllo di polizia un cittadino albanese si mostrava visibilmente preoccupato e agitato ed a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro in plastica sottovuoto, riportante la scritta “50”, contenente oltre 50 grammi di cocaina.Si procedeva a perquisire anche l’abitazione dell’uomo dove è stato trovato un quantitativo di oltre 5 chili di cocaina, 500 grammi di eroina nonché la somma di 48.420 euro e numeroso materiale per il confezionamento.Nella giornata odierna il Gip ha convalidato l’arresto applicando la misura della custodia cautelare in carcere in conformità alle richieste di questa Procura.