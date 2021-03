Scappa all'alt: spacciatore inseguito ed arrestato dalla Polizia

Nel giro di una settimana secondo inseguimento finito con l'arresto di un malvivente quello messoa segno dalla Polizia di Stato. Nell'ultimo episodio, reso noto dei dettagli oggi, in manette è finito uno spacciatore di medio calibro al quale gli agenti tra auto ed abitazione, hanno sequestrato oltre 500 grammi di droga. Il tutto ha inizio giovedì sera quando la Squadra Volante, transitando in via San Faustino, nota un’autovettura proveniente dalla zona del parco Ferrari che a velocità sostenuta imbocca via Luosi. Il conducente non si ferma all'alt intimato dagli agenti. Parte l'insegumento. La volante supera il veicolo, tagliala strada e lo blocca all'altezza di via Jacobo Barozzi. L'uomo alla guida mostra segni di agitazione. Scatta la perquisizione sull'auto che dopo il ritrovamento di 245 grammi di eroina porta alla perquisizione domiciliare dove vengono trovati e recuperati ulteriori 338,8 grammi di stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina. Scatta l'arresto. Il 35enne, con precedenti di Polizia specifici, al termine degli accertamenti a suo carico, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.