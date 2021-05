Schianto a Carpi, muore poliziotto motociclista

Tragedia oggi pomeriggio intorno alle 18.30 in via Roosvelt a Carpi. Un poliziotto in servizio presso il commissariato cittadino è morto dopo essersi scontrato con un'auto, una Volkswagen Passat, mentre era in sella alla sua moto. Sul posto è atterrato dopo pochi minuti l'elisoccorso che ha trasportato l'agente all'ospedale Maggiore di Bologna dove è spirato poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi di rito.