Schianto in moto, muore 25enne

Tragedia sulla strada questa mattina poco prima delle 10 nel comune di Campogalliano. Un venticinquenne alla guida di una moto stava percorrendo via Bassa quando all'altezza del civico 20 avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muretto di un ponticello sul fossato a bordo strada. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Sono stati alcuni residenti a dare l'allarme alle forze dell'ordine. Giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine, per gli accertamenti del caso. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo