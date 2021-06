Si toglie la mascherina ed alita in faccia ad un Carabiniere: denunciato

Raffica di controlli e di denunce per guida in stato di ebbrezza in un altro venerdì sera di controlli. I Carabinieri della Stazione dinell’ambito di controlli notturni alla circolazione stradale disposti dalla Compagnia, verso le ore 04.00 hanno denunciato alla Procura della Repubblica due conducenti di veicoli. La prima è stata una 25enne straniera sorpresa con un tasso alcolemico di oltre 1 g/l. Successivamente un 48enne del luogo, già noto alle forze di Polizia. è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale poiché, al fine di evitare il controllo, privo di mascherina, alitava contro i militari proferendo nei loro confronti frasi minacciose fino a strattonarli durante il controllo.Nell'ambito dei medesimi controlli ma eseguiti aun 40enne italiano è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di oltre 2,60 g/l, oltre 5 volte il tasso consentito. Per lui oltre al ritiro della patente è scattato il sequestro del veicolo.tre persone tra i 20 e i 30 anni sono state controllate e segnalate amministrativamente poichè trovati in possesso di modica quantità di hashish; nel corso del controllo, una delle tre è stata denunciata per aver fornito ai Carabinieri false attestazioni sull'identità personale. A Fiorano, altre due persone sooo state controllate e trovate in possesso di piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti, segnalate amministrativamente alla Prefettura.Sempre nella notte i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, inin centro storico a Modena, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 28enne marocchino, già conosciuto alle forze di polizia. L'uomo è stato identificato quale autore del furto di un telefono cellulare ad un 28enne modenese. Il fatto è avvenuto alle 2:00 di notte. Il telefono è stato recuperato dai Carabinieri e restituito al legittimo proprietario.