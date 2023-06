Sorpresi con arnesi di scasso e cesoie: denunciate cinque persone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Durante la notte appena trascorsa, precisamente alle 2.30, personale della Squadra Volante è intervenuto in strada Morane, presso il parcheggio del centro commerciale, su segnalazione di una Guardia Particolare Giurata che, attraverso il sistema di videosorveglianza, aveva notato la presenza sospetta di cinque persone a bordo di due distinti veicoli, di cui un furgone.All’arrivo delle pattuglie, due dei cinque indagati si trovavano all’interno del vano posteriore del mezzo furgonato. Nessuno è stato in grado di fornire valide giustificazioni circa la presenza nel luogo.Il furgone, sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.Occultate dietro i sedili del veicolo, sono state rinvenute due cesoie professionali, in particolare una trancia funi oleodinamica lunga 50 cm e una cesoia per cavi di acciaio di 59 cm. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale, insieme ad uno scaldacollo e ad un coltello a serramanico di 22 cm di lunghezza, quest’ultimo recuperato all’interno di una borsa nella disponibilità della donna.All’esito dell’istruttoria sulle singole posizioni soggettive, in ragione dei numerosi precedenti di polizia e penali, per lo più per reati contro il patrimonio, furti in abitazione e contro la persona, nei confronti dei cinque indagati, residenti tre in provincia di Bologna e due in provincia di Roma, il Questore Burdese, ha emesso Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Modena, della durata di 3 anni.