La zona dello spaccio per lui era quella di Palazzo Europa e quel tratto di via Rainusso e via Nicoli che allarga l'area dove la presenza di spacciatori è costante che comprende quella dell'Hotel Tiby, trasformato da tempo in centro di accoglienza per richiedenti asilo.Lì, in quell'area, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena, e del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Modena, ieri pomeriggio nel corso di un servizio interforze organizzato nelle zone cittadine più soggette a fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 26enne nigeriano per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.Nello svolgimento del servizio in via Nicoli, i militari avevano notato un movimento sospetto di un giovane straniero in bicicletta che resosi conto della presenza delle forze dell'ordine, ha gettato la bici tentando la fuga a piedi. Vana perchè i Carabinieri lo hanno inseguito e bloccato. Domando la furia dell'uomo che non si è fatto scrupoli a provare a colpire con calci e pugni i militari sia fuori sia all'interno dell'auto di servizio dove era stato obbligato e con la quale i Carabinieri si sono fatti indicare la strada dell'appartamento a cui appartenevano le chiavi trovate nella tasca dell'uomo. Arrivati sul posto, nelle vicinanze della zona di spaccio, i Carabinieri hanno trovato all'interno dell'appartamento, passato al setaccio anche dal cane antidroga Pit, alcuni grammi di droga insieme, in totale, ad 11 telefoni cellulari e 6000 euro in contanti. L'uomo è stato tratto in arresto e l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del giudizio direttissimo.Nella foto i contanti e il materiale sequestrato all'interno dell'appartamento dell'uomo