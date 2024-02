Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I carabinieri sono così intervenuti fermando immediatamente i due: hanno recuperato la dose di stupefacente ceduta e trovato ulteriori 18 dosi della medesima droga per un peso di circa 4 grammi e ulteriori 3 dosi di cocaina per un peso di circa 2 grammi nascoste all’interno delle tasche dello spacciatore.Lo stupefacente è stato sequestrato e lo spacciatore tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Questa mattina l’indagato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, che ha convalidato l'arresto e disposto a suo carico, la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturna domiciliare.