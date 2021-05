Spaccio a Modena, arrestati un algerino e un tunisino

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato per spaccio due cittadini stranieri, uno di nazionalità algerina di 51 anni e l’altro, 44enne, di origini tunisine.La Squadra Volante mentre transitava in via Vivarelli, ha assistito ad una cessione di droga tra il 51enne e un ragazzo, il quale dopo aver pagato, accortosi della Polizia, si è dato alla fuga. Lo straniero invece è stato bloccato.Nel portafoglio, l’uomo custodiva 760 euro, mentre in tasca, accortacciate, aveva riposto le 50 euro appena ricevute dal giovane acquirente.La perquisizione è stata estesa all’abitazione in zona via Emilia est; all’interno gli operatori hanno trovato il 44enne seduto sul divano intento a confezionare dosi di stupefacente.Complessivamente sono stati sequestrati a carico dei due stranieri 56,21 grammi di cocaina e 28,34 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e ulteriori 1420 euro in banconote di piccolo taglio.Trattenuti presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, i due saranno processati con rito direttissimo.