Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, la Squadra Volante transitando all’interno del parco Pertini, notava i tre giovani che alla vista della Polizia si allontanavano come per eludere un possibile controllo. Il 30enne saliva su un autobus di linea, ma veniva raggiunto e fermato; gli altri due tentavano di far perdere le loro tracce addentrandosi nel parco dove la vegetazione è più fitta, ma venivano bloccati da un’altra pattuglia sopraggiunta in ausilio.Il 15enne veniva trovato in possesso di un coltellino a serramanico con lama di 6,5cm, mentre il 17enne occultava in una tasca dei pantaloni un blocco di sostanza resinosa, risultata essere da successiva prova narcotest hashish per un peso complessivo di 94,04 grammi.I tre giovani, privi di documenti di riconoscimento al seguito, condotti presso gli Uffici della Questura, sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici da parte del locale Gabinetto di Polizia Scientifica e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ne ha vagliato la posizione sul TN. Il 30enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato appunto deferito all’Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale. I due minorenni, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati per porto d’armi e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e riaffidati alla comunità di riferimento.