Stupro di Piacenza, l'arrestato è richiedente asilo residente a Reggio

E' stato confermato il carcere per Sekou Souware, il 27enne accusato di violenza sessuale aggravata e lesioni dopo lo stupro avvenuto a Piacenza all'alba ai danni di una 55enne ucraina. Souware risiede a Reggio, è un richiedente protezione internazionale per motivi politici dal 2014 e lavora a Piacenza.Il Gip avrebbe riconosciuto un quadro indiziario particolarmente grave a carico del guineano, richiedente asilo, ravvisando esigenze cautelari per rischio di inquinamento probatorio, reiterazione e pericolo di fuga. 'Mi riservo di sentire l'assistito e vedere se riuscirà a fornirmi altri elementi', ha detto l'avvocato Nadia Fiorani.A Souware nel giugno scorso la Commissione asilo di Trieste aveva deciso - a quanto si apprende - di non riconoscere la protezione internazionale. Il provvedimento è stato notificato ieri all'uomo nel carcere del capoluogo emiliano. Souware era sbarcato in Sicilia nel gennaio del 2014. Trasferito a Trieste aveva formalizzato lì la richiesta di protezione internazionale.