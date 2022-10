Tragedia in A4, muoiono sei persone: tra loro l'ex sindaco di Riccione

Tragedia immane oggi pomeriggio alle 16 in autostrada A4, all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Un furgone, a bordo del quale c'erano sette persone, ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. Nello schianto sono decedute sei persone.Le vittime sono cinque ragazzi e ragazze con sindrome di down e l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, volontario 63enne della Cooperativa Cuore21 Onlus, che stava accompagnando i ragazzi stessi a un evento in Friuli.Una passeggera è sopravvissuta ed è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Mestre.'A nome dell’intera comunità regionale e di tutta la Giunta, esprimo la massima vicinanza e il più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, alle persone loro vicine e alla città di Riccione: quanto successo è davvero terribile, l’Emilia-Romagna si stringe a tutti loro'. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia del tragico incidente stradale. 'Ricordiamo Massimo Pironi come uomo sempre disponibile, al servizio della sua terra e dei suoi concittadini: una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Ai suoi cari va il nostro pensiero commosso'.