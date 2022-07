Tragedia Marmolada: salgono a una ventina i dispersi

Sono proseguite nella notte le ricerche dei corpi travolti dall'enorme massa di massi terra e ghiaccio staccatasi ieri pomeriggio poco prima delle ore 14 dalla sommità del ghiacciaio della Marmolada. In quel momento erano decine gli escursionisti in cordata. Dopo un primo bilancio di 6 morti e 10 dispersi di ieri, si aggiorna tragicamente l'elenco dei nomi di coloro che non sono rientrati, ora circa a 20. Un elenco che purtroppo potrebbe allungare anche quello delle vittime, fino ad ora 6 quelle accertate: si tratta tre italiani, un cecoslovacco, più un uomo ed una donna non ancora identificati, ma il bilancio è verosimilmente destinato ad aggravarsi. Fra gli italiani identificati, uno è originario della provincia di Vicenza, l'altro della provincia di Treviso, entrambi guide alpine. Anche una terza persona identificata sarebbe veneta. Tra i dispersi inoltre ci sarebbe anche un uomo sui 50 anni di Alba di Canazei.In mattinata Draghi ad Alba di Canazei dove è stata allestita la camera dove sono stati trasportati i corpi delle vittime e dove è in corso la straziante procedura del riconoscimento dei corpi.