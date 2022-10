Tragedia nel mondo accademico, malore uccide docente 57enne

Tragedia nel mondo dell'Università Toscana.È morto nella notte di venerdì, stroncato da un malore improvviso nel sonno Marco Di Natale, matematico 57enne di fama internazionale, docente all'università Sant'Anna di Pisa. Il professore si trovata a Montreal, in Canada, per partecipare a convegni scientifici. A Chieti aveva trascorso l'infanzia e l'adolescenza poi, dopo la laurea a Pisa, il dottorato all'ateneo di Sant'Anna di cui nel 1999 diventò professore ordinario.'Correva l'anno scolastico 1973-74 elementare-succursale Nolli in Viale Europa-maestra Fiorenza Tozzi, da oggi mancherà un alunno all'appello - ricorda il consigliere comunale Mario Colantonio, compagno delle elementari di Di Natale - il primo della nostra storia terrena, il professor Marco Di Natale, docente ordinario all'istituto Sant'Anna di Pisa, matematico di fama internazionale di cui eravamo tutti orgogliosi. Ciao Marco sarai sempre nei nostri ricordi e nelle mie preghiere'.Marco Di Natale lascia tre figli, la moglie e i genitori.

