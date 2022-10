Tragedia sul lavoro: cede il manto stradale, muore un operaio 40enne

Infortunio mortale sul lavoro in provincia di Como nel pomeriggio di oggi.Un operaio di 40 anni, che stava lavorando in uno scavo a Gironico, frazione di Colverde, è rimasto sepolto a causa di un cedimento stradale.Lo scavo, profondo circa tre metri, era stato effettuato sulla sede stradale e per cause ancora da stabilire il manto è franato uccidendo l'operaio.I vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como sono intervenuti assieme al 118, ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Procura ha avviato un'inchiesta.