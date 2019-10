Travolto da una bicicletta: ingegnere modenese muore a Parma

Non ce l’ha fatta Oscar Ragazzoni, il modenese investito da una bicicletta giovedì a Parma dove si trovava per motivi di lavoro. Le sue condizioni sono peggiorate in ospedale dove l'uomo è deceduto. La vittima, di Castelnuovo Rangone, aveva 46 anni per la Ig Consulting srl di Modena.Immagine d'archivio non collegata al fatto descritto