Ventenne muore dopo un intervento, ospedale di Sassuolo apre indagine

Ieri sera all’ospedale di Baggiovara è deceduta, per cause ancora da verificare, una ragazza di poco più di vent’anni, trasferita dall’ospedale di Sassuolo per eseguire alcuni approfondimenti diagnostici.

'Un evento tragico, imprevedibile, che lascia sgomenti tutti i sanitari e addolora profondamente - si legge in una nota della azienda Ospedale Sassuolo spa -. L’Ospedale di Sassuolo desidera esprimere massima vicinanza, cordoglio e totale trasparenza alla famiglia colpita da questo drammatico lutto. Tutti gli accertamenti su quanto accaduto sono già stati disposti ed è stata aperta anche un’indagine interna'.

'La paziente, dopo un accesso in Pronto Soccorso a Vignola, è stata portata a Sassuolo il 7 ottobre scorso dove ha eseguito un intervento chirurgico urgente, il cui decorso post-operatorio è parso regolare. A seguito di una sintomatologia dolorosa lamentata dalla stessa paziente, non apparentemente riconducibile a complicanze legate all’intervento, sono stati disposti diversi approfondimenti diagnostici, effettuati nei giorni scorsi in ospedale a Sassuolo - continua l'ospedale -. Nonostante un quadro clinico stabile, ieri sono stati programmati ulteriori approfondimenti per indagini di secondo livello eseguibili presso l’Ospedale Sant’Agostino-Estense di Modena, dove la paziente è stata trasferita in ambulanza'.