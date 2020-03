'120mila tonnellate di vetro abbandonate, urge agire subito'

'Il Comune e gli organi competenti si attivino per mettere in sicurezza da subito e per dare un furuto al sito di via Bonvino, a Ponte di S.Ambrogio, sito non compreso nella procedura di vendita al gruppo Sibelco della ex Emiliana Rottami. Area comprendente 120mila tonnellate di vetro abbandonato dove si teme la nascita di una mega discarica a cielo aperto per il futuro e, da tempo, l'inquinamento dovuto alle polveri di vetro che, in assenza di protezioni (in parte consumate ed in parte rimosse dall'usura), si diffondono nell'aria, impattando direttamente le abitazioni della zona'.E' la richiesta lanciata dai consiglieri comunali di San Cesario Sabina Piccinini e Mirco Zanoli dei gruppi ‘Rinascita locale’ e ‘Nuovo San Cesario’.Nel video i due consiglieri, insieme alla testimonianza di un residente della zona, illustrano la situazione ed avanzano le loro richieste