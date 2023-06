Chiude la storica bottega dell'Acquabona

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da qui la decisione irrevocabile di chiudere in un messaggio in cui lo staff ringrazia 'i dipendenti che si sono susseguiti negli anni ed hanno supportato l'attività con dedizione e spirito collaborativo'.Una notizia che colpisce. La Bottega dell'Acqua Buona, posta sulla Statale Abetone Brennero, in località S.Antonio, era diventata un simbolo e un riferimento non solo per i Pavullesi, ma anche e soprattutto per generazioni di turisti in transito sulla Statale verso e di ritorno dalla montagna modenese. La classica bottega a conduzione famigliare, da generazioni in cui era, e sarà possibile solo fino a domenica 4 giugno, acquistare le specialità gastronomiche tipiche del territorio. Un pezzo di storia di Pavullo che se ne, commentano in tanti sulla pagina Facebook della Bottega, proiettata sui social ma ben ancorata ad una tradizione solida che tanti ricorderanno anche quando la serranda sarà abbassata per l'ultima volta.