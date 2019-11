Agli arresti domiciliari, carico di droga: ora è in carcere

Era agli arresti domiciliari nella sua casa di San Damaso, quando quando ieri è stato raggiunto da un altro mandato di arresto in esecuzione di pene residue per un anno e sette mesi di reclusione per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Modena il 31 marzo del 2018. Ma quando i Carabinieri lo hanno raggiunto hanno scoperto che all’interno della sua abitazione deteneva 135 g di marijuana e 8,5 g di hashish. Reato che gli è costato una denuncia ma che commesso in regime di arresti domiciliari e sommandosi agli altri reati, ha comportato la reclusione in carcere, subito eseguita dai Carabinieri. Si tratta di un 26 enne nordafricano ora tradotto alla casa circondariale di S.Anna di Modena