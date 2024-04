Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La crisi climatica e la transizione energetica richiedono una grande capacità di governo da parte degli enti locali, per guidarne i cambiamenti garantendo gli interessi dei cittadini, delle imprese e del territorio - affermano Bassoli e Righi -. Aimag è, da questo punto di vista, un soggetto fondamentale per progetti, investimenti, e gestione dei servizi affidati, oltre ad essere un motore di innovazione. Aimag deve essere uno degli attori fondamentali della transizione continuando a svolgere il suo ruolo di azienda pubblica, anche in collaborazione con altre imprese pubbliche come il socio Hera e private, ricercando sinergie e politiche industriali comuni. La premessa di tutto ciò però è il dialogo e la collaborazione tra chi ne rappresenta il territorio e la proprietà pubblica, per garantire la solidità e il pieno controllo pubblico di Aimag. Su questo, c’è piena sintonia e volontà reciproca di lavorare insieme per il bene delle nostre comunità e per il bene dell’azienda'.