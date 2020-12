Allerta meteo per forti piogge e vento

Per la serata di oggi e sabato sono previste precipitazioni diffuse nelle zone centrali delle regione persistenti e intense sul crinale appenninici dove potranno assumere anche carattere di rovescio. Accompagnate da vento intensa classificata come burrasca forte nella fascia del crinale appenninico e burrasca moderata nella fascia pedemontana.L'allerta diffusa da Arpae è di tipo arancione sia per criticità idraulica, che idrogeologica e per forti temporali