Alluvione: il blocco dei pozzi di scolo della tangenziale di Nonantola, quanto ha influito?

Il blocco dei pozzi di scolo della Tangenziale di Nonantola quanto ha influito sul deflusso delle acque e l’allegamento di alcune aree?”È questo sostanzialmente il quesito posto oggi inI due consiglieri hanno ripercorso le tappe di una ricerca sul fronte amministrativo che ha, nel maggio del 2014, un importante riferimento.'Dopo un lunghissimo iter amministrativo - ricordano i consiglieri - nel maggio 2014 è stata inaugurata la Tangenziale di Nonantola, lunga sette chilometri e costata 37 milioni di euro. Questa opera è sopraelevata rispetto al piano della campagna e già durante gli anni della progettazione, iniziati con ANAS e poi terminati dalla Provincia, era stato chiesto di valutare un tracciato alternativo proprio per limitare il rischio idrogeologico.La tangenziale di Nonantola ha fatto quindi da argine deviando le acque in alcuni quartieri?Nel lungo lavoro di accesso agli atti e studio della documentazione è emerso che in data 2 luglio 2010 la Provincia ha inviato al Consorzio della Bonifica di Burana le quote, relativamente ai canali interessati dalla realizzazione della tangenziale di Nonantola, ed in data 5 luglio 2010 il Consorzio della Bonifica di Burana ha trasmesso alla Provincia il disciplinare e le indicazioni relativi alla tombinatura del cavo San Lorenzo nel Comune di Nonantola.La tombinatura è stata eseguita mediante posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato ed è dotata di n° 1 pozzetto rompi tratta chiuso in sommità da lapide portante e chiuso in ghisa ispezionabile.Il concessionario – secondo gli accordi sottoscritti – dovrà mantenere attivi tutti gli scarichi o le prese irrigue esistenti e dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombinature per trent’anni.La struttura tecnica della Provincia, rispondendo ad un nostro accesso atti, ci ha evidenziato che, in occasione dell’alluvione del 6 dicembre 2020, si è verificato il blocco dei tombini ‘clapet’ anti-riflusso.Nelle interrogazioni in Provincia, proprietaria dell’opera, ed al Comune di Nonantola è stato chiesto:- il dettaglio del funzionamento dei tombini ‘clapet’ e le relative conseguenze imputabili durante l’Alluvione del 6.12.2020;- le azioni intraprese sulla Tangenziale di Nonantola in merito al deflusso delle acque in caso di nuova alluvione.