La signora, che non si è fidata di quello sconosciuto, ha chiamato il 112, segnalando quanto stava accadendo. L’immediata segnalazione ha messo in fuga il truffatore, che non è riuscito nel suo intento.Anche in questo caso, la tempestiva chiamata al 112 ha evitato la consumazione del reato, attivando i Carabinieri che hanno già diramato le ricerche per l’individuazione e il rintraccio dell’autore.'Quest’ultimo episodio - evidenzia il comando provinciale dei Carabinieri di Modena - mette in risalto l’importanza della campagna di sensibilizzazione condotta dall’Arma in occasione dei numerosi incontri con la cittadinanza, per la prevenzione delle truffe agli anziani, fenomeno sempre più deplorevole'Immagine: Archivio La Pressa