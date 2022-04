Area Nord, carenza auto-medica coperta con Elisoccorso, il caso in Parlamento

Ci sono 250mila persone – ricordano Aimi, Platis e Neri - che sono prive dell’automedica per larga parte della giornata e questo costringe gli infermieri nelle situazioni più critiche e previste dalla normativa ad attivare la centrale operativa per l’invio di un medico. I casi non sono pochi, basti pensare alla necessità di intubazione, alla somministrazione di farmaci, alla defibrillazione non automatica e alla refertazione dei tracciati ECG. Non potendo arrivare “via terra”, sebbene sul territorio ci siano due pronti soccorso, viene inviato sul posto l’elisoccorso.Il tutto per non comandare qualche medico al Pronto Soccorso o per non bandire concorsi appetibili al Santa Maria Bianca. La misure – chiudono gli esponenti di Forza Italia – è colma. Gli investimenti a Mirandola devono arrivare perché così facendo si creano i buchi di bilancio e si offrono meno servizi essenziali per i cittadini.Nella foto, da sinistra, Antonio Platis e Mauro Neri, rispettivamente Consigliere provinciale e Consigliere Unione Comuni Area Nord