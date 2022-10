Armato di bastone infastidisce i passanti poi aggredisce la Polizia

Lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. Questi i reati contestati ad un 29enne straniero arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi intorno all'una della scorsa notte.La Squadra Volante era intervenuta a seguito dalla segnalazione di un uomo molesto che si aggirava con un bastone di legno, lungo oltre un metro, infastidendo i passanti. All'arrivo della Polizia dalla molestia si è passati all'aggressione nei confronti degli agenti che nel tentativo di bloccarlo hanno dovuto fronteggiare la violenta reazione dell'uomo che nella collutazione ha provocato alcune lesioni ad un agente refertate al Pronto Soccorso.L’uomo è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto alla richiesta degli agenti non ha esibito documenti attestanti la propria identità.