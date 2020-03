Assembramenti in casa o a zonzo per rubare: 9 denunciati a Carpi

Spostamenti ed assembramenti al di fuori dello stretto necessario sono vietati dall'ultimo decreto anti-coronavirus, anche se creati per motivi di svago e divertimento in contesto privato. Come può essere un ritrovo tra amici, per giocare a carte in casa. E' il livello a cui sono arrivati i controlli dei Carabinieri di Carpi che nelle ultime ore hanno denunciato nove persone alla procura della Repubblica.Sei di queste, tutte residenti in città, di origine pakistana, sono state sorprese all’interno dell’appartamento di una donna, anch’essa del posto, intente a giocare a carte e dunque assembratesi – senza necessità – in spregio ai divieti vigenti.Le altre tre – anch’esse residenti in città – sono state soprese mentre tentavano di accedere all’interno di un supermercato; bloccate dai militari, dovranno rispondere non solo di tentato furto, ma anche dell’inosservanza del divieto di mobilità. Proseguono intanto incessanti i controlli nei parchi pubblici, giardini, luoghi di ritrovo.