Nei guai un 29enne italiano, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo, fermato durante un normale controllo nell’abitato di Carpi, è stato trovato in possesso di 12 grammi di marijuana, 13 grammi di ketamina, 27 grammi di hashish e due pastiglie di extasy, parte tenuta in dosso e parte nella sua autovettura, oltre a bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 400 Euro in contanti.La perquisizione, estesa anche al domicilio della persona arrestata, ha permesso ai Carabinieri di recuperare e sequestrare altri 74 grammi di marijuana, 23 grammi di ketamina, 4 pastiglie di extasy, 54 francoboli di LSD, oltre a 10 grammi di sostanza presumibilmente ad effetto psicoattivo, in corso di identificazione.L’arrestato, nella mattinata odierna, è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale, su richiesta del Pubblico Ministero, è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.