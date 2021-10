Ballottaggio Modena, centrodestra ko: perde sia Pavullo che Finale

Lo spoglio non si è ancora concluso, ma la distanza ormai è incolmabile. Il centrodestra perde in modo netto i ballottaggi sia a Pavullo che a Finale Emilia. I nuovi sindaci sono Davide Venturelli a Pavullo col 58% (4354 voti contro 3152) e Marco Poletti nella Bassa col 62,16% (3634 voti contro 2212).Male dunque sia Luciano Biolchini a Pavullo sia Sandro Palazzi a Finale Emilia, entrambi sostenuti dal centrodestra unito.Se nella Bassa la vittoria di Poletti, sostenuto dalla corazzata Pd, era quasi scontata (era davanti di 10 punti percentuali già al primo turno), sorprende a Pavullo la vittoria del civico Venturelli che partiva dietro di sette punti rispetto a Biolchini. Affluenza in calo rispetto al primo turno in entrambi i Comuni: 50,7% a Finale contro il 59% di due settimane fa e 53,1% a Pavullo contro il 60,6% di 15 giorni fa.