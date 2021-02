Barcaiuolo (Fdi): 'Continui roghi a Ca.Re. Carpi, Regione intervenga'

'La Regione si attivi con l’azienda per il trattamento rifiuti Ca.Re. srl a Fossoli di Carpi, dove si sono verificati diversi incendi che hanno preoccupato i cittadini, per capire le cause di questi fatti e invitare la proprietà a mettere in sicurezza l’impianto'.Lo chiede il consigliere Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) in una interrogazione presentata dopo l’ultimo rogo che si è sviluppato il 23 febbraio 'Il 51% del capitale - scrive il consigliere - è detenuto da Aimag (società a capitale misto pubblico-privato a controllo pubblico; controllo sulla società che è esercitato congiuntamente dai Comuni soci che detengono il 65% delle azioni ordinarie e dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, e straordinaria, anche in forza di accordi parasociali sottoscritti tra i medesimi), che si occupa di selezione, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata domestica e di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività produttive'.'Le fiamme hanno divorato i rifiuti, conferiti lo stesso giorno, nel piazzale. Una guardia ha subito avvertito i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sono intervenuti anche i tecnici di Arpae di Modena, insieme all’Azienda Usl, per valutare eventuali ricadute ambientali e sanitarie dell’incendio che ha mandato in fumo materiali plastici. Da una prima analisi effettuata attraverso campionamenti dell’aria, i valori sono stati al di sotto del limite di rilevabilità strumentale. L’azienda era già stata interessata da incendi nell’agosto 2018 e nel 2015'.