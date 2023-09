Bastiglia, dall'orto didattico alla festa della zucca: il tempo messo a frutto dalla Clessidra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













C'è un filo rosso, o meglio verde, che unisce la valorizzazione del mondo contadino, la cura dell'orto, la scoperta degli insetti e delle farfalle, al desiderio di mettersi a disposizione della collettività, al fianco di bambini e anziani. Un filo che parte dalla messa a dimora di piante e verdure fino alla vendita dei frutti della terra e in particolare di 'sua maestà' la zucca.

Tutto questo succede a Bastiglia, dove l'associazione ricreativa culturale 'La Clessidra' è attiva dal 2015 mettendo in campo iniziative legate al territorio a partire dai progetti dell'orto botanico 'Piantala!' e della 'Palestra della memoria' rivolto agli anziani in collaborazione con l'Ausl, passando per la valorizzazione del patrimonio del Museo della Civiltà Contadina e della biblioteca comunale.







'L'orto botanico si rivolge ai bambini delle scuole dell'infanzia e delle elementari di Bastiglia - spiega Daniela Panzetti, referente della Clessidra che a Bastiglia unisce diversi insegnati in pensione e non solo -.



Insieme a loro scopriamo i segreti del coltivare la terra e della natura, accanto alla serra abbiamo anche avviato il laboratorio 'Giardino delle farfalle' in collaborazione con l'entomologo Paolo Versari. Sempre coi ragazzi abbiamo poi organizzato incontri con gli anziani nei locali della polivalente Forum, un momento di confronto tra generazioni per scoprire insieme l'evoluzione della didattica mettendo a confronto i giochi e la scuola dei primi decenni del secolo scorso con quella di oggi'.

E in questo contesto che si inserisce la terza 'Festa della zucca' che si terrà sabato 30 settembre alle 15 nel parco di via dell'Artigianato adiacente all'orto botanico. Verranno mostrati e messi in vendita i prodotti realizzati con i prodotti dell'orto e in particolare con le zucche. Alle 16.30 laboratorio creativo all'aperto e alle 17.30 la 'merenda zuccosa'. Alle 15 spettacolo teatrale 'L'albero del signor Magritte' con la regia di Miriam Alda Rovelli.