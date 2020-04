Bastiglia, intervento sull’illuminazione dei parchi

Nonostante l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 stia catalizzando gran parte dell’attenzione, l’Amministrazione comunale di Bastiglia prosegue il suo impegno nella manutenzione del territorio, con interventi straordinari legata alla tematica ambientale.

Sono appena terminati i lavori di sostituzione di 68 lampioni alogeni obsoleti con nuovi corpi illuminanti a led nell’area centrale parco di Piazza della Repubblica, parco Alti Pioppi e parco dei Mille Sorrisi, parco del Sole, parco di via del Riccio, parco di via dei Mugnai ed attraversamento pedonale tra via dei Mugnai e via delle Macine. L’intervento, un investimento da 50 mila euro coperto interamente dal contributo governativo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019, permetterà un risparmio per le casse comunali stimato in 3mila euro all’anno.

Oltre alla riduzione dei costi per l’energia elettrica, l’intervento porterà ad una diminuzione dell’inquinamento luminoso, un maggior efficientamento energetico e maggiore sicurezza per i cittadini grazie a parchi meglio illuminati.

“Un intervento importante questo, evidenza di un Comune sempre più improntato al rispetto dell’ambiente, all’attenzione per la riduzione dei costi e per la sicurezza dei cittadini” sottolinea l’assessora all’Ambiente Elena Amaduzzi.

Sempre in tema di verde pubblico, sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria di potature e sfalci d’erba in diverse zone del territorio comunale e presso il cimitero, mentre per la fine di aprile è stato pianificato il primo intervento anti larvale all’interno del comune, che prevederà l’utilizzo di un prodotto specifico in tutti i pozzetti caditoie e bocche di lupo di aree pubbliche.