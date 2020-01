Bernini (FI): 'Riapertura punti nascita nostra priorità assoluta'

Bernini

Per Forza Italia 'nessuno sconto' va fatto al presidente della Regione uscente Stefano Bonaccini 'che oggi promette la riapertura dei punti nascita'. Perchè 'la Regione, con motivate ed esaustive richieste di deroga, avrebbe potuto e dovuto impedirne la chiusura. C'era il tempo e c'era la possibilità per farlo. Oggi le promesse di Bonaccini suonano come una presa in giro'. Lo dice presidente dei senatori azzurri Anna Maria, coommentando la 'missione finita' annunciata qualche giorno fa dal comitato 'Le Cicogne' di Reggio Emilia, nato per scongiurare. Segno, secondo, 'del fallimento di quella politica, marchiata Pd, che non è riuscita a tutelare i punti nascita dell'Appennino, di quelle aree montane oggi completamente svuotate dei presidi fondamentali per l'assistenza al parto' e testimonianza 'dell'inesistente propensione al dialogo di un sedicente Partito democratico che non si è saputo porre in ascolto dei cittadini'. Ora, continua la senatrice di Forza Italia, 'spetta a noi però raccogliere ciò che è stato lasciato, le proposte, le idee, le richieste, giunte in questi anni e alle quali questa Giunta regionale non ha voluto o non ha saputo dare risposte'. Per questo, conclude, 'la riapertura dei punti nascita in Appennino sarà una priorità indiscussa del centrodestra: perchè nascere in montagna non può e non deve più diventare un'emergenza quotidiana'.