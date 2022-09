Bomporto, Finanzieri lasciano messaggio: 'Ragazzi scusate per aver interrotto le lezioni...'

'Per la classe II sezione A. Ciao ragazzi, vi chiediamo scusa per aver interrotto le vostre lezioni e ringraziamo per l'ospitalità che avete accordato...' Sono queste le parole scritte sulla lavagna che i bambini delle scuole Elementari di Bomporto (sede di seggio) hanno trovato questa mattina al loro rientro in aula, dopo tre giorni e mezzo di assenza forzata legati allo svolgimento delle elezioni.Il commovente e inaspettato messaggio è firmato dai finanzieri in servizio di vigilanza durante le operazioni di voto.'Aprite le vostre menti alla conoscenza, abbiate fame di cultura - continua la lettera alla lavagna -, siate protagonisti della vostra vita, tenendo sempre presente che solo il sapere rende liberi e attori protagonisti del mondo presente e futuro. La vera conoscenza risiede nel sapere e nel rispetto verso il prossimo e ha origine a scuola dove inizia un percorso che apre il cuore verso il bene e le menti verso il vero. Grazie e buona vita'.