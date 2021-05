Bomporto: sorpreso a spacciare, arrestato

Due quarantenni. Un tunisino ed un Italiano. Il primo vende, il secondo compra droga. Colti in flagranza dai carabinieri nel corso di un servizio perlustrativo nel momento della cessione di una dose di hashish nel centro di Bomporto. Scatta la perquisizione per entrambi, ma che sullo spacciatore passa anche al domicilio. Un appartamento nel comune, dove il 40enne vive e dove i militari trovano 48 grammi di hashish, 7 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tunisino viene arrestato e portato davanti al giudice che lo condanna alle detenzione ai domiciliari. L’uomo era già stato arrestato, per il medesimo reato, sempre dai Carabinieri di Bomporto circa un mese e mezzo fa.