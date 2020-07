Bomporto, spaccata notturna al negozio di abiti da sposa

Spaccata questa notte a Bomporto in via per Modena 62. I ladri, usando un'auto come ariete, hanno sfondato la vetrina del negozio di abiti da sposa e bomboniere 'Come nelle favole'. Sul posto la titolare Francesca Martinelli avvertita telefonicamente dalle forze dell'ordine. I ladri, dopo aver divelto la vetrata, hanno fatto razzia dei capi d'abbigliamento in mostra.