'Bonaccini a Pavullo: è stato lui ad aver chiuso il punto nascite'

'Nei prossimi giorni verrà a Pavullo, a presenziare a una iniziativa di premiazione di studenti meritevoli, l'attuale presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini. Quando si avvicinano le votazioni si sa, diventano tutti più buoni, sensibili ed empatici, ma vorrei fare un piccolo appunto. Il signor Bonaccini, insieme ai vari collaboratori e al partito che rappresenta, il partito 'cosiddetto democratico’, è il principale responsabile della privazione (o perdita, come preferite) di un diritto fondamentale per le donne di montagna: quello di poter affrontare con serenità e sicurezza la gravidanza e la nascita di una nuova vita nel proprio territorio'.

Così il consigliere di Pavullo Davide Venturelli, eletto nelle fila dei 5 Stelle e passato al gruppo misto.



'Ci sono più di 20mila donne, tra l'Appennino Bolognese, Modenese, Reggiano e Parmense, che non hanno più un reparto e un servizio di ginecologia e ostetricia degni di tale nome che possano garantire loro la sicurezza e la tranquillità per gravidanza e parto. E questo in una regione che si vanta di avere un sistema sanitario tra i migliori a livello nazionale. La situazione nell'Appennino Modenese è questa: non è nemmeno garantita la guardia ginecologica h24. Traduzione: le donne incinte sono pregate di avere problemi solo di giorno, perché diversamente, per raggiungere il punto nascita più vicino, si devono fare fino a cinquanta chilometri, su strade messe da panico, con buche e dissesti, non esattamente ideali per una donna in gravidanza, o sbaglio. E questa la chiamiamo eccellenza? Non solo. Quando ci hanno chiuso il Punto Nascite a Pavullo il servizio notturno dell'elisoccorso non funzionava (della serie: prima togliamo un servizio, poi valutiamo come metterci un pezza) e comunque anche oggi se le condizioni meteorologiche sono critiche (e in montagna mi risulta capiti abbastanza spesso che nevichi, tiri forte vento o piova forte) l'elisoccorso non può alzarsi in volo. Quindi: ben venga il Bonaccini a fare un salto a Pavullo, ma per favore, vi prego, non caschiamoci di nuovo - chiude Venturelli -. Lui vuole convincevi a votarlo: sembrerà buono, carino e sensibile, con un sacco di buone intenzioni e investimenti milionari all'attivo, ma intanto, con una scelta politica e senza troppe remore, ci ha privati di un diritto fondamentale e non farà marcia indietro. Ricordiamocelo bene, per favore'.