Bosco in fiamme a Lama Mocogno: 2,5 ettari inceneriti

Uno scenario estivo con un incendio boschivo di vaste proporzioni che ha distrutto 2,5 ettari di vegetazione e bosco in località Pianorso, nel comune di Lama Mocogno. Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti dei Vigili del Fuoco, si è generato dopo le 13 interessando un lungo fronte di fuoco. Immediato l'allarme ai Vigili del Fuoco intervenuti da Pavullo e da altri centri della provincia. In tutto 15 unità e 7 mezzi di terra e, dall'alto, l'elicottero con dispositivo anti-incendio. Ci sono volute circa 4 ore per avere ragione delle fiamme. La situazione è tornata pienamente sotto controllo soltanto nel tardo pomeriggio. Le immagini desolanti di migliaia di metri quadrati di vegetazione incenerita danno l'idea dei danni provocati. Che grazie all'azione dei Vigili del fuoco non hanno interessato e danneggiato persone e cose