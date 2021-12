Camion si ribalta su altro camion sulla Pedemontana

Nessun ferito grave ma gravi ripercussioni sulla viabiltà sia della pedemontana sia della Modena-Sassuolo. L'incidente si è verificato alla rotatoria di Fiorano. Un autoarticolato che aveva imboccato in direzione Maranello la rotatoria di Fiorano che unisce il tratto terminale della Modena-Sassuolo alla Pedemontana, nell'affrontare la curva si è sbilanciato ribaltandosi sul lato destro e andando ad impattare un altro mezzo pesante immesso in rotatoria nella stessa direzione. La circolazione è stata interrotta per dai mezzi incidentati e per il recupero dei mezzi pesanti necessario a liberare la carreggiata